Госдолг США за два дня вырос почти на 350 млрд долларов

Совокупный государственный долг США вырос на рекордные 347,6 млрд долларов всего за два дня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные американского минфина.
Финансовый год в США длится с 1 октября по 30 сентября. В последний день старого фингода стало известно, что задолженность Штатов выросла на 143,3 млрд долларов, а 1 октября – еще на 204,3 млрд. Общий объем задолженности США достиг 35,67 трлн долларов.
Среди статей, на которые приходится основной рост долга, – это обязательства перед государственными ведомствами (243,8 млрд долларов), а также перед физлицами, бизнесом и остальным миром (103,8 млрд).
В июле 2024 года госдолг США достиг рекордной отметки в 35 трлн долларов впервые в истории страны. При этом еще в начале года совокупный государственный долг Соединенных Штатов составлял 34 трлн долларов.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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