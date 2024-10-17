Блестки для ногтей, секс-игрушки, алкоголь. Юрист рассказала, на какие товары будет распространяться бренд «Я русский»

Новость о том, что певец Shaman регистрирует бренд «Я русский», стала одной из самых обсуждаемых в Рунете, в частности, из-за сообщений о том, что Ярослав Дронов (так зовут артиста) сможет выпускать водку под этим брендом. Однако помимо водки «Я русский» регистрируется в Роспатенте еще и по другим категориям, рассказала в своем телеграме юрист Елена Гринь.

«Бренд регистрируется по классам охраны МКТУ: № 3, 9, 14, 18, 29-33, 35, 38, 41, 42 и 43, что позволяет производить и продавать: водку, медовуху, сидры, виски, ром, джин и другие алкогольные напитки; ароматизаторы воздуха, гели для волос, шампуни, пену для ванн, мыло, зубные порошки, ладан, пемзу, помаду, блестки для ногтей, секс-игрушки/куклы и приборы для сексуальной активности, а также различное научное и музыкальное оборудование, ювелирные украшения, продукты питания, включая сладости», – перечислила юрист.

По ее словам, регистрация бренда также позволит артисту без опаски организовывать шоу-программы и концерты, записывать и транслировать музыку и видео. «Он автор текста и музыки, а сейчас слишком много стало контрафакта. Да, бренд стал известен благодаря его автору и исполнению. Для защиты бренда регистрацию делают все артисты», – прокомментировала она.

Сам Дронов уточнил, что не собирается выпускать водку. «Как автор и исполнитель этой песни я просто хочу иметь возможность защитить свои права. Только и всего», – написал Shaman в своем телеграме.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2024, РИА «Новый День»

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