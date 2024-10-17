В ЕС признали большую зависимость от русской рыбы

В странах Евросоюза отмечена высокая зависимость рынка от поставок рыбы из России. Об этом сообщают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) со ссылкой на отчет Европейской ассоциации переработчиков и торговцев рыбой (AIPCE-CEP), опубликованном 14 октября.

Как сообщают «Вести», в документе говорится, что 34% от общего объема поставок белой рыбы в прошлом году – российского происхождения. В отчете сказано, что в настоящее время нет жизнеспособных заменителей для основного российского промыслового объекта – минтая. Поэтому обсуждаемый сегодня запрет на импорт из РФ, мягко говоря, не желателен.

«Полный запрет на российские морепродукты будет иметь серьезные негативные последствия как для ЕС, так и для мирового продовольствия, а также для рыбоперерабатывающей промышленности ЕС», – отмечают авторы.

Там отметили, что к концу 2023 года трейдеры и участники отрасли в ЕС закупали увеличенные объемы морепродуктов из России, получая выгоду от льготных тарифов в соответствии с регламентом ATQ, однако с 2024 года Россия была исключена из этих тарифных преимуществ.

«Чтобы обеспечить постоянный доступ к рыночным возможностям, важно, чтобы отрасль не была ограничена ненужными тарифными или нетарифными барьерами. Сохранение доступа к сырью через систему ATQ без пошлин имеет решающее значение. Введение пошлин увеличивает издержки для потребителей, что может привести к сокращению продаж и оказать давление на производство в ЕС», – гласит отчет.

В АСРФ напомнили, что в октябре 2022 года Евросоюз ввел запрет на импорт, который распространяется на российскую икру и ее заменители, а также некоторых ракообразных. Импорт других видов рыбной продукции из России в ЕС в настоящее время разрешен.

Добавим, что в начале сентября руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что Россия полностью обеспечивает себя рыбной продукцией, а излишки поставляет на экспорт. По его словам, объемы вылова в стране за последние 10 лет выросли с 4,2 до 5 млн тонн.

Брюссель, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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