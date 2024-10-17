Всемирный банк оценил потенциал роста экономики России

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста экономики России. Согласно обновленным расчетам, рост российского ВВП в 2024 году составит 3,2%, в 2025-м – 1,6%, в 2026-м – 1,1%.

В то же время эксперты организации обратили внимание, что в результате ужесточения денежно-кредитной политики и растущей нехватки производственных мощностей и трудовых ресурсов в России в 2024 году ожидается снижение темпов экономического роста до 3,2% по сравнению с 3,6% в 2023 году.

«Рост экономики по-прежнему значительно выше потенциала благодаря оптимистичным настроениям потребителей, росту реальных доходов населения и значительному увеличению государственных расходов, в том числе на оборону и инфраструктуру», – приводит РИА «Новости» выводы доклада Всемирного банка.

Стоит отметить, что, согласно прогнозу министерства экономического развития РФ, ВВП РФ в текущем году вырастет на 3,9%, в 2025 году – на 2,5%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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