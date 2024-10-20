Правительство выделяет почти 7 млрд рублей на льготную сельскую ипотеку

Правительство России направит более 6,8 млрд рублей на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности и программы льготных кредитов на благоустройство домов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Более 6,4 млрд руб., как уточнили в правительстве, предназначено для продолжения льготной ипотечной программы со ставкой до 3% годовых. Мера позволит просубсидировать в текущем году 142 800 ранее выданных займов. Еще почти 330 млн руб. направят на продолжение реализации программы льготных кредитов на благоустройство домовладений по ставке до 5%. Заемщики смогут потратить средства на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли, сообщают «Ведомости».

Мишустин отмечал, что возможностями ипотечной программы за последние четыре с лишним года воспользовались уже более 160 000 человек.

Программа по выдаче ипотечных кредитов в сельской местности работает с 2020 г. Она позволяет взять кредит на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, на строительство жилья на уже имеющемся участке а также на приобретение квартир в домах высотой не более пяти этажей. Одно из условий программы – жилье должно располагаться в сельском поселении, рабочем поселке, поселке городского типа или городе с населением до 30 000 человек.

Летом 2022 г. программа ипотеки по льготной ставке до 3% стала бессрочной. До этого предполагалось, что программа будет действовать до конца 2022 г. В 2023 г. правительство увеличило максимальный размер льготной сельской ипотеки с 3 млн до 6 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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