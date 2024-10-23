Правительство определило, когда не нужно платить экспортные пошлины за бурый уголь

Российское правительство определило условия вывода бурого угля из-под действия экспортных пошлин. Соответствующее постановление подписал ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Экономическая мера не будет действовать, если в календарном месяце среднее значение фактической экспортной цены на этот вид угля не превышает $63 за тонну, говорится в документе.

Отдельным постановлением была продлена до 30 ноября 2024 года отмена экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров, в том числе уголь, была введена правительством с 1 октября 2023 года до конца текущего. Ставка пошлины при курсе 80-85 рублей/$1 составляет 4%, при 85-90 руб/$1 – 4,5%, при 90-95 руб/$1 – 5,5%, при 95 руб/$1 и более – 7%.

В конце декабря 2023 года энергетический уголь и антрацит были освобождены от экспортной пошлины. Позже правительство вернуло ее с 1 марта 2024 года. Предполагалось, что решение будет действовать до 28 февраля 2025 года, но в мае пошлина снова была отменена на период с 1 мая по 31 августа 2024-го, сообщают «Вести».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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