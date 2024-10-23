В первые шесть месяцев 2024 года доля российского сжиженного газа в импорте ЕС достигла 20 процентов

В первом полугодии текущего года доля российского сжиженного природного газа в импорте Европейского союза достигла 20 процентов по сравнению с 14 процентами годом ранее. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что роль России на рынке растет, а СПГ остается «жизненно важной частью энергетической безопасности Европы». Лидером в импорте пока остается СПГ из США (45%), третье место занимает Катар (12%).

В настоящее время власти ЕС думают о том, как сократить свою зависимость от поставок российского газа.

Кроме того, в конце года истекает соглашение о транзите трубопроводного газа через территорию Украины, и европейские чиновники изучают способы замены этих поставок.

Ранее стало известно, что «Ямал СПГ» увеличил поставки СПГ в Евросоюз в январе – апреле текущего года на 5% к тому же периоду прошлого года до 5,7 млн тонн. Практически весь прирост обеспечила Франция, которая нарастила импорт газа с «Ямал СПГ» в 1,9 раза – до 2,2 млн тонн.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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