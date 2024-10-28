Пермский край выбился в лидеры экспорта мухоморов

Пермский край стал лидером экспорта мухоморов в страны Америки и Азии. О том, куда экспортируется набирающий популярность товар, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» пермский предприниматель Александр Закиров.

По данным Россельхознадзора, в прошлом году местный бизнес оформил сертификаты на отправку более чем полутонны этих грибов за рубеж.

«Канада – там самые обширные разработки, исследования происходят. Соединенные Штаты также используют их для косметических добавок», – рассказал Александр Закиров.

Из грибов на Западе делают крема и настойки, добавил предприниматель. Бизнес на мухоморах – тренд последних нескольких лет. Центрами производства стали Урал, Сибирь и Алтай. Свежий гриб скупают у населения по 200-300 рублей за килограмм. Сушеный стоит уже 7-8 тысяч.

На внешние рынки русский мухомор поставляется по еще более высокой цене: иностранный покупатель готов отдать за килограмм около 50 тысяч. Из него добывают яд, который ценят, например, в восточной медицине. Сейчас отправлять за границу столь востребованный товар становится сложнее, говорят предприниматели. Причина – неопределенный статус мухомора. Это гриб – но несъедобный; яд – но при этом легальный.

«Хоть он и содержит ядовитые вещества – например, мускарин, это один из алкалоидов, – но, в общем-то, он не содержится в перечне запрещенных веществ, установленных постановлением правительства. И, кроме того, этот гриб не отнесен ни в федеральную, ни в региональные Красные книги. Поэтому, в общем-то, бизнес вполне себе занял эту нишу», – сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» управляющий партнер Союза заготовителей и переработчиков дикоросов Андрей Михайленко.

При этом врачи и микологи с сомнением относятся к заявлениям о воздействии этих грибов на организм человека. Ведь никаких фармакологических исследований и доказательств о пользе мухомора нет.

Пермь, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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