Кризис нарастает: Volkswagen планирует закрыть не менее трех заводов и уволить десятки тысяч сотрудников в Германии

Volkswagen планирует закрыть не менее трех заводов, а также уволить десятки тысяч сотрудников и принять дополнительные меры по сокращению расходов в Германии в рамках более глубокой, чем ожидалось, реорганизации бизнеса. Об этом заявил в понедельник глава производственного совета компании.

Крупнейший в Европе автопроизводитель уже несколько недель ведет переговоры с профсоюзами о намерениях скорректировать свою деятельность, сократить расходы в ответ на трудности в автомобильной промышленности.

Замедление темпов роста популярности электромобилей и растущая популярность более дешевых китайских брендов в Европе заставили немецкую компанию впервые задуматься о закрытии заводов на родине.

В понедельник Volkswagen вновь заявил о необходимости реструктуризации и сообщил, что представит конкретные предложения в среду.

«Руководство относится ко всему этому абсолютно серьезно. Это не бряцание оружием в ходе коллективных переговоров», – заявила Даниэла Кавалло, глава производственного совета Volkswagen, сотрудникам крупнейшего завода автопроизводителя в Вольфсбурге, пригрозив прекратить переговоры.

«Это план крупнейшей промышленной группы Германии начать распродажу на своей родине, в Германии», – добавил Кавалло, не уточнив, какие именно заводы будут затронуты или сколько сотрудников Volkswagen Group в Германии может быть уволено.

В стране работает около 120 000 сотрудников, компания располагает 10 заводами, шесть из которых находятся в северной федеральной земле Нижняя Саксония, сообщает «the Daily Mail».

В сентябре производитель забил тревогу из-за возможного закрытия заводов и заявил, что ему придется отменить обязательство по защите рабочих мест, действующее с 1994 года и запрещающее увольнения до 2029 года.

Генеральный директор Оливер Блюме сослался на выход новых конкурентов на европейские рынки, ухудшение положения Германии как места производства и необходимость «действовать решительно».

Среди дополнительных мер по сокращению расходов будет сокращение заработной платы как минимум на 10 процентов и введение заморозки заработной платы в 2025 и 2026 годах.

Тысячи людей собрались в Вольфсбурге, где уже почти девять десятилетий располагается штаб-квартира компании.

Рабочие свистели и дули в рожки, требуя, чтобы ни один завод не закрывался.

Комментарии Кавалло знаменуют собой серьезное обострение конфликта между работниками и руководством Volkswagen, поскольку компания также сталкивается с серьезным давлением из-за высоких затрат на электроэнергию и рабочую силу, ослабления спроса в Европе и Китае, а также убытков, вызванных более медленным, чем ожидалось, переходом на электромобили.

В заявлении Volkswagen говорится, что компания представит предложения по сокращению расходов на рабочую силу позднее на этой неделе, когда рабочие и руководство встретятся для второго раунда переговоров по заработной плате, а автопроизводитель опубликует результаты за третий квартал в среду.

«Ситуация серьезная, и ответственность партнеров по переговорам огромна... Без комплексных мер по восстановлению конкурентоспособности мы не сможем позволить себе необходимые инвестиции в будущем», – заявил член правления Volkswagen Group Гуннар Килиан.

Томас Шефер, возглавляющий брендовое подразделение Volkswagen, заявил, что немецкие заводы недостаточно производительны и работают на 25-50 процентов выше запланированных затрат, а это означает, что некоторые площадки обходятся в два раза дороже по сравнению с конкурентами.

Акции Volkswagen упали более чем на 1 процент после этого объявления.

Акции аналогичной компании Mercedes Benz также упали.

За последние пять лет акции VW потеряли 44 процента своей стоимости, тогда как акции Renault упали на 12 процентов, а акции Stellantis выросли на 22 процента.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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