Международный транспортный коридор «Север-Юг» объединят с Северным морским путем

Международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» планируется объединить с Северным морским путем (СМП). Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам рабочей поездки в ОАЭ.

Шойгу подчеркнул, что запуск маршрута позволит сократить срок доставки грузов от Балтики до Индийского океана до 14 дней.

По словам секретаря Совбеза, это существенно увеличит грузовую загрузку маршрутов. Одним из ключевых партнеров в этой области Россия рассматривает именно ОАЭ, подчеркнул Сергей Шойгу.

24 октября президент РФ Владимир Путин пригласил к сотрудничеству по маршруту «Север-Юг» заинтересованные страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в Казани.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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