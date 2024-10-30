Сбер приостановил запись на сделки по семейной ипотеке

С 30 октября Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке. Причиной стало исчерпания лимита, поставляемого из федерального бюджета на поддержку госпрограммы «Семейная ипотека». Тем не менее, кредитно-финансовая организация восстановит запись после получения «дополнительного лимита от государства», передает ТАСС со ссылкой на представителей банка.

Отмечается также, что для клиентов, успевших записаться на сделку до 30 октября, все останется по-прежнему. Новые заявки будут принимать по ранее утвержденным условиям.

По договорам с суммой до установленного правительством лимита ставка, как и прежде, составит 6%. При оформлении ипотеки сверх лимита средневзвешенная ставка для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 9,4% при сумме кредита от 12,5 млн руб., для других регионов – 10% при сумме кредита от 6,5 млн руб. и выше.

Сбербанк приостанавливал выдачу семейной ипотеки в середине сентября. Выдача кредитов возобновилась 22 октября.

21 октября «Ведомости» писали об изменении Сбербанком условий ипотечного кредитования. С 22 октября банк повысил ставки на 3 п. п. по всем рыночным программам. Минимальная ставка на новостройки через сервис «Домклик» составила 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%. По всем ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября. Изменение условий по собственным программам в Сбербанке объясняют ростом доходности ОФЗ и высокой ключевой ставкой.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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