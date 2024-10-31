ФАС предписала МТС и «Мегафон» прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму

Федеральная антимонопольная служба признала операторов связи МТС и «Мегафон» нарушителями антимонопольного законодательства и обязала компании прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму.

В ведомстве напомнили, что в августе ФАС России возбудила дела в отношении операторов «большой тройки» за неисполнение ранее выданных предупреждений об отмене дополнительной платы для своих абонентов за пользование услугами связи на территории Республики Крым и города Севастополя. Ведомство установило, что для доплат нет экономического, технологического и иного обоснования.

ПАО «Вымпелком» (Билайн) также было признано нарушившим антимонопольное законодательство. В рамках дела компания сообщила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года. Срок реализации технологически обусловлен настройкой биллинговой системы оператора. В связи с этим предписание не выдавалось.

Ранее дополнительную плату добровольно отменили ООО «Т2 Мобайл» (Теле2) и ООО «ВТБ Мобайл», а также крымские операторы ООО «К-телеком» и ООО «КТК-телеком».

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube