В России стали меньше производить алкоголя

В России впервые с начала года снизилось производство алкоголя. Так, по итогам 10 месяцев предприятия произвели 151,2 млн декалитров спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 0,5% меньше, чем в 2023 году, сообщает «Интерфакс»

По данным Росалкогольтабакконтроля, выпуск слабоалкогольных напитков упал почти на 48%, до 9,34 млн дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом – более чем вполовину, до 194,4 тыс., плодовой алкогольной продукции – на 43%, до 5,5 млн дал.

При этом остальные категории напитков показали рост. В частности, производство игристых (шампанских) вин увеличилось на четверть, до 13,5 млн дал, тихих вин – на 9,3%, до 27,1 млн дал, ликерных вин – на 42,4%, до 974,4 тыс., водки – на 1,8%, до 64,5 млн, коньяка – на 16,3%, до 7,9 млн, ликеро-водочных изделий – на 29%, до 14,2 млн дал.

В общей сложности за январь-октябрь было произведено 94,6 млн дал спиртных напитков крепостью выше девяти градусов. Это на 7,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В этом году импорт европейских вин в Россию достиг минимума за 20 лет. Впрочем, снижение происходит за счет массового сегмента, спрос россиян на элитные зарубежные напитки сохраняется, сообщают «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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