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Понедельник, 11 ноября 2024, 11:31 мск

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Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы

Цены на бриллианты на мировом рынке достигли многолетних минимумов, следует из данных американской компании Rapaport. Индекс цен для камней массой 1 карат на 1 ноября упал на 22% к той же дате 2023 года и на 23% – с начала года и составил 4,62 пункта. Это самое низкое значение минимум с января 2015 года, сообщают «Ведомости».

Rapaport указывает на продолжающийся кризис в алмазно-бриллиантовой отрасли Индии, где наблюдается избыток запасов алмазов (необработанных камней). На эту страну приходится до 90% всей огранки алмазов в мире.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что помимо перенасыщения индийского рынка сырьем дополнительное давление на рынок оказывает слабый спрос на ювелирные изделия в ключевых регионах, таких как США и Китай.

Главный стратег инвесткомпании «Вектор капитал» Максим Худалов указывает, что обе страны сегодня испытывают экономические трудности. «В США намечается долговой кризис, а Китай снижает темпы экономического роста», – поясняет он.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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