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Пятница, 22 ноября 2024, 10:09 мск

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Американский инвестор собирается купить взорванный газопровод «Северный поток»

Фото: Reuters

Инвестор из США просит разрешить ему участвовать в переговорах по покупке газопровода «Северный поток – 2», если трубу выставят на аукцион. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Американский инвестор Стивен Линч 20 лет занимался бизнесом в России. Он обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах. Разрешение позволит ему вести переговоры с лицами, находящимися под санкциями.

По мнению Линча, покупка трубопровода может стать рычагом давления на Россию в мирных переговорах и послужить долгосрочным интересам США. «Суть в следующем: это уникальная возможность для Америки и Европы контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива», – сказал инвестор. Линч уверен, что после окончания конфликта на Украине Россия и бывшие покупатели ее газа в Европе могут захотеть вновь эксплуатировать трубопровод, независимо от того, кому он принадлежит.

В настоящее время оператор газопровода компания Nord Stream 2 AG проходит процедуру банкротства. В январе наступает жесткий срок для реструктуризации долга или ликвидации. Речь идет об окончательном моратории на выплату кредитов, максимальный срок действия которого составлял 24 месяца.

Взрывы газопроводов произошли 26 сентября 2022 года. Компания Nord Stream AG сообщала о беспрецедентных повреждениях и невозможности оценить сроки ремонта. В России возбуждено уголовное дело об акте международного терроризма.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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