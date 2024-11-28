Для развития Северного морского пути нужно строить железнодорожные подъезды – Чибис

Для развития Северного морского пути (СМП) необходимо создать план по развитию железнодорожной инфраструктуры к портам Арктики, заявил в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам стратегической сессии о национальных проектах на 2025-2030 годы под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

«Необходимо детально проработать планы по развитию железнодорожной инфраструктуры к портам Арктики», – цитируют «Чибиса «Вести».

От арктического региона, по его словам, поступило несколько комплексных предложений, которые включают мероприятия и объекты, определенные мастер-планами опорных населенных пунктов Арктики. Они, подчеркнул чиновник, должны быть приоритетными в рамках новых национальных проектов.

В июне текущего года Андрей Чибис стал главой комиссии Госсовета по развитию инфраструктуры СМП и Арктики. Месяцем ранее он попросил президента России Владимира Путина приоритзировать развитие Арктики в рамках всех нацпроектов.

В конце мая стало известно, что в Мурманской области началась подготовка к строительству Западного логистического узла, который станет альтернативой западным портам. В рамках проекта на берегу Кольского залива должны будут построены терминалы по перевалке угля, 10 станций и парков РЖД, а также реконструкция железнодорожных путей от станции Волховстрой.

Мурманск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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