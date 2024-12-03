Фареры на треть сократили квоты вылова скумбрии для России

Фареры снизили квоты на вылов рыбы в своих водах для России. Объемы для скумбрии сократили более чем на треть, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников.

Россия и Фареры ежегодно пересматривают соглашение о рыболовстве. Документом России разрешено выловить в 2025 году скумбрии на 34,2% меньше объемов нынешнего года, а атлантической сельди – на 10,6% меньше. Разрешенный объем добычи путассу сохранится на прежнем уровне.

Россия также снизила квоты для Фарер: на вылов трески – на 23,8%, пикши – на 4,5%.

Отношения между странами обострились в середине 2023 года. Фареры запретили российским судам заходить в свои порты и ограничили объем перегрузки рыбы. В ответ Россия пригрозила запретить поставки фарерской рыбы на свой рынок, но эту меру так и не применили.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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