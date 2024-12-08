«Газпром» сообщил о новом рекорде поставок газа в Китай

«Газпром» установил 7 декабря новый рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай. Об этом говорится в сообщении российской компании.
«С 1 декабря в соответствии с запросом китайской стороны суточные поставки по газопроводу «Сила Сибири» идут на максимальном контрактном уровне. Теперь и этот объем превышен – достигнут новый исторический максимум суточного экспорта российского газа китайским потребителям», – пояснил «Газпром», не уточнив объемы поставок.
Москва, Светлана Антонова
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