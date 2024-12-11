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Среда, 11 декабря 2024, 11:13 мск

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Президент Аргентины в 2025 году намерен отменить 90 процентов налогов

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил о глубокой налоговой реформе, которую он намерен провести в 2025 году. В рамках ее планируется отменить 90 процентов национальных налогов.

Во время выступления в эфире объединенных сетей по случаю годовщины своей инаугурации, Милей отметил результаты программы макроэкономической стабилизации, реализованной в 2024 году, которая, по его словам, «позволила сэкономить 15 пунктов валового внутреннего продукта».

Затем Милей заверил, что на втором году его правления так называемая «бензопила» в области государственных расходов пойдет еще глубже, чтобы прийти к «меньшему, более эффективному и более экономичному государству». «Нам еще предстоит ликвидировать многие геологические шапки штата», – сказал он, заверив, что программа дерегулирования, направленная на повышение производительности, также будет продолжена.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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