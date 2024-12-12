Российской экономике не хватает около 1,5 млн квалифицированных работников. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что проблему нужно решать структурированием экономики и подготовкой кадров.

«Дефицит кадров в основном сегодня в таких отраслях, как строительство, транспорт, ЖКХ. Там, где большое количество трудится людей, где необходимо не только готовить кадры, но и заниматься повышением производительности труда»,– сказал Новак в ходе открытого диалога на площадке национального центра «Россия» (цитата по ТАСС).

Национальный проект «Кадры», по мнению вице-премьера, поможет подготовить людей в соответствии с потребностями экономики. Он считает важным, чтобы учебные заведения взаимодействовали с бизнесом.

При этом, как написал накануне журналист и депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram-канале, потребность экономики России в кадрах прямо сейчас – 2,7 миллионов человек.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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