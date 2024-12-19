Росатом предлагает ввести арктический сбор для грузоотправителей по Северному морскому пути

Росатом предлагает ввести с 2028 года арктический сбор для грузоотправителей по Северному морскому пути (СМП). Как считают в госкорпорации, этот шаг позволит финансировать строительство ледоколов, так как сейчас средств не хватает, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Полученные деньги предлагается направить на строительство новых ледоколов, обеспечивающих проводку грузовых танкеров по СМП, а также судов вспомогательного флота.

Как пояснили собеседники издания, сбор планируется взимать в виде надбавки к плате за ледокольную проводку через восточный сектор Севморпути, рассчитанной с тонны перевозимой продукции.

Отмечается, что по итогам совещания у вице-премьера Виталия Савельева в конце октября «Норникель», «Роснефть», «Газпром нефть», «ГДК «Баимская»», «Русская энергия» не высказывали существенных возражений относительно введения нового сбора. Но компании указывали на необходимость соблюдения принципов равнодоступности услуг для всех грузоотправителей.

Добавим, что ранее стало известно, что банк ВТБ готов рассмотреть возможность участия в финансировании строительства пятого и шестого ледоколов серии 22220. Стоимость проекта составляет около 170 млрд рублей, 85 млрд из них – это кредитные средства. Банк ранее профинансировал строительство ледоколов серии 22220 на 44 млрд рублей.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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