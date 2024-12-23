Путин попросил донастроить льготные программы кредитования

Президент России попросил донастроить льготные программы кредитования. При этом важно, по мнению Владимира Путина, проанализировать распределение рисков роста ключевой ставки между всеми экономическими субъектами.

«Необходимо донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения. В том числе нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом», – указал глава государства, открывая совещание по экономическим вопросам.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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