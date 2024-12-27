Правительство поддержало ускоренную выдачу разрешений на вылов биоресурсов. Главное условие – соблюдение предпринимателями обязательных требований.

По поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко в 2025 году не менее 50 видов разрешений будет отобрано для перевода в проактивный формат их продления и выдачи. Об этом сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на информацию кабмина.

«В 2024 году проактивный механизм уже отработали на свидетельствах о подготовке консультантов по перевозке опасных грузов автотранспортом. Следующим видом разрешительной деятельности для внедрения проактивного формата станет вылов рыбы (разрешение выдает Росрыболовство). Главное условие – соблюдение предпринимателями обязательных требований», – говорится в сообщении.

В конце ноября на круглом столе в Общественной палате РФ с такой инициативой выступил президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он предложил ввести уведомительный режим выдачи разрешений на вылов в качестве нового шага в цифровой трансформации отрасли.

Такое решение, по его словам, позволит сократить сроки получения промыслового билета до одного рабочего дня. Механизм в тестовом режиме предлагается апробировать в одном-двух регионах, отмечают «Вести-Ямал».

Добавим, что в августе председатель правительства Михаил Мишустин объявил, что более 700 млн рублей будет выделено на изучение биоресурсов России и усовершенствование инфраструктуры для этого процесса. Средства, по словам премьера, позволят организовать экспедиции по оценке запасов рыбы на Байкале, а также в водоемах семи регионов – Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Тюменской областях, в Ненецком автономном округе, а также в Карелии и Коми.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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