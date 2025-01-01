С 1 января будут проиндексированы зарплаты бюджетников и пенсии

Заработные платы сотрудников бюджетной сферы– врачей, педагогов, социальных работников, работников культуры, отдельных категорий госслужащих – с 1 января 2025 года будут проиндексированы на 13,2 процента.

«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен: ...на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2025 году на 13,2%, в 2026 году на 10,2 процента, в 2027 году на 8,3 процента с 1 января проиндексированы бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки», – говорится в федеральном бюджете Социального фонда России на 2025 год.

Кроме того, на 13,2 процента поднимут зарплаты сотрудникам МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора, работникам лесных хозяйств.

При этом индексация не затронет депутатов, сенаторов и судей.

Пенсии пенсионеров, как работающих, так и неработающих, будут проиндексированы с 1 января на 7,3 процента. Такое повышение затронет 7,8 миллиона россиян, напоминает РИА Новости.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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