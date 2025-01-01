1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки газа через Украину.

Как сообщает телеграм-канал компании, с 8:00 утра по московскому времени подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется.

Как напоминает пресс-служба «Газпрома», 1 января 2025 года завершился срок действия подписанного 30 декабря 2019 года соглашения между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» на организацию транспортировки российского газа через территорию соседней страны и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС обеих стран – ПАО «Газпром» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

В «Газпроме отметили, что «в связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения «Газпром» был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины».

В прошлом году «Газпром» поставил через Украину около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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