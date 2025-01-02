Энергетический кризис в Приднестровье: остановлены все промышленные предприятия

В Приднестровье в результате энергетического кризиса приостановлена работа промышленных предприятий. Как сообщил первый вице-премьер, глава Минэкономразвития непризнанной республики Сергей Оболоник, работают только продовольственные компании.

«Из-за прекращения поставок газа Приднестровье столкнулось с беспрецедентным энергетическим кризисом», – подчеркнул он.

«Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия, то есть непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья. Для других предприятий, для промышленного сектора нет энергетического ресурса», – пояснил Оболоник.

«Государство поддержит предприятия, чтобы они смогли отгрузить готовую продукцию. К 5 января будет ясно, сколько энергии потребляет бытовой сектор. Баланс покажет, что можно направить на нужды предприятий», – говорится в заявлении министра.

Тирасполь, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube