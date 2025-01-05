По аукциону на тунца «погадали» о перспективах экономики Японии в 2025 году

В Токио на первом новогоднем аукционе на рыбном рынке Тоёсу никто не смог побить рекорд 2019 года на тунец, но максимально к нему приблизился – рыбу весом 276 килограммов продали за 207 миллионов иен (1,316 миллиона долларов), сообщило агентство Киодо.

Первые новогодние торги тунца обычно привлекают большое внимание, так как они неофициально считаются маркером экономических тенденций и своеобразным прогнозом на год, отмечает РИА Новости. «Тунцовый» прогноз не всегда оказывается точным, но высокая цена на первых торгах воспринимается как добрая примета: чем выше цена за самого дорогого тунца, тем успешнее будет год для экономики страны.

В этом году тунца продали по второй по величине цене после рекордного 2019 года: тогда туша была продана за 333 миллиона иен, что составило по курсу на то время 3,1 миллиона долларов.

Для победы на аукционе усилия объединили две компании – оптовая «Ямаюки» и ресторан суси «Суси Гиндза Онодэра», их тандему уже в пятый раз удается выкупать самого дорогого тунца на первом аукционе года. Обычно на первом новогоднем аукционе выставляют туши, выловленные в конце года. Однако сейчас самую высокую цену заслужил тунец, пойманный 4 января.

Цена тунца на первом аукционе достаточно точно отражает и «прогнозирует» экономические тенденции: после рекорда 2019 года на торгах в 2020 году цена стала падать, но все еще держалась выше уровня в 100 миллионов иен – 193,2 миллиона иен (1,8 миллиона долларов), несмотря на то, что тогда никто еще не представлял себе разрушительных последствий пандемии коронавируса. Но уже тогда наметилась тенденция к снижению.

В 2021 году самый дорогой тунец был продан уже за 20 миллионов иен, что по курсу на тот момент составляло 202 тысячи долларов, а в 2022 году, предвосхищая еще большее ухудшение ситуации в экономике, тунец весом 211 килограммов был продан всего за 16,88 миллиона иен, что по курсу на то время составляло 145 тысяч долларов. В 2023 году начался рост – за самого дорогого тунца отдали в 2 раза больше, чем годом ранее: тунец весом 212 килограммов был продан за 36 миллионов иен (266 тысяч долларов по курсу на то время).

В 2024 году впервые с 2019 года цена самого дорогого тунца оказалась выше предыдущего года и впервые с 2020 года преодолела важную психологическую отметку в 100 миллионов иен: за рыбу весом 238 килограммов заплатили 114 миллионов иен (около 800 тысяч долларов по курсу на то время).

Токио, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube