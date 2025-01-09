Флот подведомственных предприятий Росморречфлота пополнился 21 судном в 2024 году, говорится в официальном сообщении агентства.

Так, было завершено строительство высокопроизводительного несамоходного земснаряда проекта FPDG3 «Николай Русанов». Головное судно серии из трех земснарядов, предназначенное для развития Волго-Каспийского морского судоходного канала, пополнило группировку дноуглубительного флота ФГУП «Росморпорт». Кроме того, введены в эксплуатацию сборщики льяльных вод «Копорье» и «Коппи» для работы в Усть-Луге и в Ванино.

Мурманский филиал Морспасслужбы принял два арктических буксира «Тиман» и «Тепсей» для работы на трассах Северного морского пути.

Всего в серию этого проекта NE025 входит пять судов. В настоящий момент два буксира находятся на переходе в порт приписки Петропавловск-Камчатский с запланированной сдачей в марте 2025 года. Еще один буксир пополнит Архангельское подразделение службы летом этого года. Строительство ведется по федеральному проекту «Северный морской путь» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В навигацию 2024 года новое промерное судно проекта RDB 66.62 «Горлица» приступило к работе в Администрации «Амурводпуть». 7 судов данного проекта успешно обеспечивают съемочные и промерные работы в речных бассейнах страны, начиная с 2022-2023 годов, сообщают «Вести».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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