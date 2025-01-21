Власти Панамы начали аудит работы компании-оператора канала

Власти Панамы начали выездной аудит работы оператора канала. Компания базируется в Гонконге и управляет портами Панамского канала, сообщает газета Financial Times со ссылкой на Главное контрольное управление республики.

«Наши аудиторы прибыли в Panama Ports Company, чтобы начать тщательный аудит, который должен гарантировать эффективное и прозрачное использование государственных ресурсов», – говорится в сообщении.

Своими действиями власти Панамы отреагировали на критику со стороны Дональда Трампа, который сообщил, что канал, якобы, находится под контролем Китая, плата за пользование его инфраструктурой смехотворна и вообще – США хорошо бы вернуть канал, который был построен на деньги страны, себе.

Как поясняет Financial Times, Panama Ports Company помимо Панамского канала управляет 53 портами в 24 странах, в том числе в Великобритании и Германии.

Власти Панамы пока настаивают на версии, что никакой дискуссии о будущем канала с США они не ведут.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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