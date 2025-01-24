Алкомаркеты начали закрываться в Вологодской области

В Вологодской области начали закрываться магазины алкогольных напитков. Напомним, с 1 марта в регионе вступает в силу закон об ограничении розничной продажи спиртного. Приобрести алкоголь в рабочие дни можно будет только с 12:00 до 14:00. В выходные и праздники сохранится привычный режим торговли.

Первыми в регионе начали закрываться алкомаркеты «Бристоль» и «Красное&Белое», пишет газета «Ведомости». В последние недели в Сети появились объявления о сдаче площадей торговых точек этих ритейлеров в аренду. С декабря около десятка подобных объявлений разместили в Вологде и Череповце.

В пресс-службе ритейлера «Красное&Белое» отказались комментировать ситуацию в регионе.

Меж тем, по информации компании X5 Group, магазины ритейлера собираются менять ассортимент алкогольной продукции, закрытие торговых точек не обсуждается. В «Ашан Ритейл Россия» изданию сообщили, что все действующие в регионе магазины продолжат работу в обычном режиме.

Вологда, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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