Производитель изучает возможность продажи бренда Guinness

Британский производитель алкогольных напитков Diageo рассматривает возможность продажи бренда ирландского пива Guinness. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Компания изучает ряд возможностей, включая потенциальное выделение или продажу Guinness, которая, вероятно, будет оценена более чем в $10 млрд», – сказано в публикации.

Кроме того, прорабатываются варианты относительно доли Diageo в 34% в подразделении LVMH, производящем алкогольную продукцию. Компания может либо расширить свое участие в предприятии, либо выйти из числа акционеров, пишет Bloomberg.

Компания Diageo была основана в 1997 г., ее штаб-квартира находится в Лондоне. Специализируется на производстве и распространении алкогольных напитков. Среди брендов компании: Johnnie Walker, Crown Royal, JeB, Buchanan's, ликер Baileys, водка Smirnoff и пиво Guinness. Diageo работает в странах Северной Америки, Европы, Африки и других регионах. В июне 2022 г. компания сообщила об уходе с рынка РФ на фоне начала российской спецоперации на Украине. Выручка Diageo в 2023 г. составила $20,4 млрд, прибыль – $4 млрд, уточняет газета «Ведомости».

Лондон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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