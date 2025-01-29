Биржевые цены на кофе сорта арабика достигли рекорда

Биржевые цены на кофе сорта арабика впервые превысили отметку в восемь тысяч долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика подскочила на 1,04%, до 3,612 доллара за фунт (около 7 963 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель поднимался до рекордных 3,6375 доллара за фунт, или почти 8 019 долларов за тонну.

Стоимость мартовского фьючерса на кофе сорта робуста поднимается в то же время на 0,49%, до 5 587 долларов за тонну, передает агентство «Прайм».

Отмечается, что цена арабики обновляет рекорд третий день подряд. С начала месяца этот сорт подорожал более чем на 10%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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