На рынке криптовалюты наблюдается рекордное падение за всю историю

Рынок криптовалюты за день обрушился на 240 млрд долларов. Это рекордный показатель за всю историю существования цифровых валют. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».

Столь оглушительное падение обусловлено несколькими факторами. В первую очередь на крипторынок повлиял выход китайского искусственного интеллекта DeepSeek. Возможности программы обострили конкуренцию и внесли нестабильность в техносектор.

Вместе с тем, выросли продажи криптовалют, что вызвало скачок стоимости. Так на прошлой неделе цена биткоина обновляла исторический максимум, достигнув 109,1 тысячи долларов. После продолжительного роста цены начали снижаться.

И, наконец, негативно сказались регуляторная политика Федеральной резервной системы США и введение пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

В результате из-за этих и ряда других позиций рынок столкнулся сразу с несколькими факторами, повлиявшими на обвал. Ранее крупнейшим криптоапокалипсисом считался тот, что был во время эпидемии коронавируса, отмечают аналитики.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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