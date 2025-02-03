Трамп намерен обсудить с Канадой и Мексикой тарифные войны

Дональд Трамп заявил, что в понедельник утром встретится с премьер-министром Канады, а затем с правительством Мексики, чтобы обсудить новые таможенные пошлины, введенные Соединенными Штатами.

В воскресенье вечером Дональд Трамп открыл двери для переговоров с Канадой и Мексикой, с которыми он планирует обсудить в понедельник «утром» 25-процентные таможенные пошлины, которые он ввел на продукцию из этих двух стран. Отвечая на вопрос прессы о своем возвращении в Вашингтон после выходных во Флориде, он заверил, что «завтра утром обсудит этот вопрос с премьер-министром Трюдо, завтра утром я также поговорю с Мексикой, я не ожидаю «ничего серьезного» с их стороны».

Новый американский президент также предупредил Канаду, что он готов пойти на дальнейшие меры по повышению таможенных пошлин, если северный сосед будет продолжать применять ответные меры, которые он намерен применить со вторника, даты вступления в силу американских мер. Джастин Трюдо объявил в субботу, что его страна введет 25%-ные пошлины на американскую продукцию на общую сумму 155 млрд канадских долларов (102 млрд евро), начиная с первой партии продукции стоимостью 30 млрд канадских долларов (21 млрд долларов США) со вторника. .

«В одну сторону»

Дональд Трамп в воскресенье обрушился с критикой на Канаду. «В целом, есть много вещей, которые они не разрешают. А мы позволяем всему поступать в нашу страну, это односторонний путь. Мы субсидируем Канаду на сумму 200 миллиардов долларов в год, и что – что мы получаем взамен?» – сказал он. Будучи убежденным сторонником этих таможенных пошлин, Трамп всегда утверждал, что их последствия лягут на плечи иностранных экспортеров, а не перейдут на плечи американских потребителей, что противоречило мнению почти всех экспертов.

Однако утром он впервые открыто признал в серии гневных постов в своей социальной сети Truth Social, что американские потребители и предприятия могут «пострадать» от последствий введения пошлин. «Это будет новый золотой век для Америки! Будет ли это больно? Да, может быть. А, может, и нет. Но мы сделаем Америку снова великой, и это будет того стоить – это цена, которую придется заплатить», – написал он заглавными буквами.

Напомним, что в субботу американский президент ввел 25% таможенных пошлин на всю продукцию, поступающую из Мексики, а также из Канады, за исключением канадских углеводородов, которые теперь облагаются налогом в 10%. Дональд Трамп также нацелился на Китай, введя 10% таможенных пошлин в дополнение к тем, которые уже действуют на ряд китайских товаров. Меры вступят в силу со вторника. По мнению экономистов, они могут привести к росту цен и замедлению активности во всех затронутых странах из-за нарушения производственных цепочек.

«Оскорбление» Мексики

Мексика, Канада и Китай являются крупнейшими торговыми партнерами США, на долю которых приходится более 40 процентов импорта страны. В общей сложности речь идет о поступившей в страну продукции на сумму до 1,4 триллиона долларов, что более чем в четыре раза превышает стоимость импортируемой продукции, обложенной налогом в течение его первого срока.

Министр экономики Мексики Марсело Эбрард в воскресенье осудил «нанесенное» его стране оскорбление после комментариев Белого дома, обвинившего мексиканское правительство в «союзе» с наркоторговцами. По его словам, это «предлог, чтобы отвлечь общественное мнение от колоссальной ошибки введения карательных таможенных пошлин в отношении Мексики». Мексика объявила об ответных мерах, не вдаваясь в подробности. В воскресенье президент проявил большую примирительность в отношении этой латиноамериканской страны, заверив, что у него с ними были «хорошие переговоры».

Помимо пошлин, Канада также объявила о намерении оспорить новые пошлины во Всемирной торговой организации, следуя примеру Китая, который заверил, что примет «соответствующие меры» для защиты своих «прав и интересов». Оттава также подаст жалобу в рамках соглашения о свободной торговле CUSMA, подписанного во время первого срока Дональда Трампа между США, Канадой и Мексикой.

Американский гимн просвистел

В знак глубокого недовольства канадцев своим соседом в воскресенье в Торонто и Калгари прозвучал американский гимн, исполняемый в начале матчей НБА и НХЛ. Отвечая в воскресенье на вопрос о введении таможенных пошлин на европейскую продукцию, американский президент заверил, что ему придется принять решение «очень скоро», при этом заявив, что у него нет «определенного графика».

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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