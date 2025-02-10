США вводят пошлины в 25 процентов на сталь и алюминий

Дональд Трамп объявил, что с понедельника Соединенные Штаты введут 25-процентные пошлины на ввозимый в страну алюминий и сталь. «Вся сталь, поступающая в Соединенные Штаты, будет облагаться таможенной пошлиной в размере 25 процентов», – заявил глава государства, сходя с трапа президентского самолета, перевозившего его в Новый Орлеан для участия в финале Профессиональной американской футбольной лиги.

Дональд Трамп добавил, что такой же уровень пошлин будет применяться к алюминию. Американский президент также сообщил, что объявит о «взаимных таможенных пошлинах» « во вторник или среду», чтобы привести налогообложение товаров, ввозимых в США, в соответствие с налогообложением американских товаров за рубежом. «Если они обложат нас налогом в 130%, а мы не обложим их налогом, то так (это работать) больше не будет, – сказал он. – Это не коснется всех стран, поскольку некоторые из них вводят такие же таможенные пошлины, как и мы. Но те, кто воспользуется преимуществами Соединенных Штатов, получат за это вознаграждение».

Напомним, что после инаугурации Дональда Трампа в конце января 2025 года таможенные пошлины стали основой его экономической и дипломатической политики, рассматриваясь как средство сокращения торгового дефицита США, а также как рычаг для переговоров со странами, против которых они направлены.

К примеру, товары из Китая подорожали из-за дополнительных таможенных пошлин в размере 10% . На это все Пекин решил ответить введением целевых надбавок на некоторые американские товары с 10 февраля.

Первоначально экспорт из Мексики и Канады в США также должен был облагаться пошлинами (в размере 25%) со вторника. Однако Дональд Трамп в последнюю минуту предоставил им отсрочку на один месяц, получив обязательства по укреплению безопасности границ.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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