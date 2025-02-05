Россия заняла пятое место в мире по золотому запасу

Россия занимает пятую строчку в рейтинге стран по объему золотого запаса. Об этом свидетельствуют данные Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).

Наибольшие запасы золота хранятся в США – 8,13 тысячи тонн драгоценного металла. На втором месте – Германия с 3,35 тысячи тонн, на третьем – Италия с 2,45 тысячи тонн. Замыкают пятерку лидеров Франция, чьи резервы составляют 2,44 тысячи тонн, и Россия – 2,36 тысячи тонн.

Затем идет Китай, который нарастил золотой запас с 2,24 тысячи до 2,28 тысячи тонн. Далее следует Швейцария, которая не закупала золото в прошлом году и сохранила резервы на уровне 1040 тонн.

Индия увеличила запасы золота с 803,6 тонны до 876,2 тонны и подвинула Японию (846 тонн) на девятое место. Турция вытеснила из десятки лидеров Нидерланды, нарастив запасы за прошлый год до 615 тонн с 540,2 тонн.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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