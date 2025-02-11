Знаменитый британский футболист зарегистрировал новый товарный знак в России

Компания знаменитого британского футболиста Дэвида Бекхэма зарегистрировала в России товарный знак David Beckham.

Заявка на регистрацию товарного знака поступила в Роспатент 21 июня 2024 года. Согласно документу, компания Бекхэма планирует под этим названием производить в России текстильные вещи и принадлежности: шторы, купальное белье, ткани для обуви, чехлы для подушек и другие позиции, передает «Прайм».

Помимо этого, у Бекхэма на территории РФ действует как минимум еще один товарный знак David Beckham bodywear, предполагающий производство одежды, обуви, головных уборов и нижнего белья.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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