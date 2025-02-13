Nissan и Honda передумали сливаться

Японские компании Nissan и Honda прекратили переговоры о сделке, которая могла бы привести к созданию третьего по величине автопроизводителя в мире.

Обе компании вместе со своим младшим партнером Mitsubishi Motors договорились «расторгнуть» меморандум о взаимопонимании с целью объединения усилий, говорится в заявлении Nissan, опубликованном в четверг.

«В дальнейшем Nissan и Honda будут сотрудничать в рамках стратегического партнерства, нацеленного на эпоху интеллекта и электрифицированных транспортных средств, стремясь создать новую ценность и максимизировать корпоративную стоимость обеих компаний», – говорится в сообщении.

Напомним, что в декабре 2024 года Nissan и Honda объявили, что в течение следующих шести месяцев начнут переговоры о возможном слиянии. Эта сделка даст им больше возможностей для конкуренции с растущей конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей, таких как BYD.

Сделка была мотивирована необходимостью объединить свои ресурсы, чтобы оставаться конкурентоспособными в то время, как отрасль переходит на электромобили. Однако после нескольких недель переговоров переговоры, похоже, зашли в тупик.

В заявлении говорится, что в ходе обсуждений рассматривались различные варианты структуры бизнес-интеграции, но единого решения найти не удалось.

Токио, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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