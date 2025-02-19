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Среда, 19 февраля 2025, 09:38 мск

Новости Экономика

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Санкции дали возможность провести индустриализацию в судостроительной отрасли – Патрушев

Западные санкции дали России шанс провести новую индустриализацию в судостроительной отрасли, заявил в интервью «Аргументам и Фактам» помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

При этом он признал, что введенные Западом экономические ограничения внесли и определенный диссонанс.

«Среди прочего они стали причиной прекращения поставок в Россию современных станков, инструментов, запасных частей и комплектующих, приостановки деятельности организаций, осуществляющих ремонт и сервисное обслуживание. Но в то же время западники, сами того не понимая, дали нам шанс провести новую индустриализацию», – отметил помощник президента, добавив, что с увеличением заказов на верфях появились тысячи вакансий

По словам Патрушева, сейчас в стране создается материально-техническая база, способствующая обеспечению технологического суверенитета страны, а также принимаются меры, способствующие кратному увеличению производства конкурентоспособной продукции.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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