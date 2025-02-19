Трамп озвучил новые пошлины на автомобили, полупроводники и фармацевтику из Европы

Президент США Дональд Трамп объявил во вторник, 18 февраля, что он планирует ввести новые пошлины в размере 25% на автомобили из ЕС, импортируемые в США, а также на полупроводники и фармацевтику. Но таких пошлин можно будет избежать, если, к примеру, производители локализуют свои производства на территории США.

Говоря об автомобильной промышленности, Дональд Трамп, к примеру, уточнил, что хотел бы «дать время» автопроизводителям, «чтобы у них были здесь заводы» и, таким образом, «чтобы у них не было таможенных пошлин».

На вопрос о полупроводниковом и фармацевтическом секторах ЕВропы он ответил так: «Пошлины составят 25% и более, и значительно увеличатся в течение года, но мы хотим дать им время, мы хотим дать им шанс основать свои заводы в Соединенных Штатах, чтобы избежать таможенных пошлин».

Президент США также был рад увидеть, что Европейский союз (ЕС) «снижает свои пошлины на автомобили до уровня, который есть у нас».

«В ЕС был 10% налог на автомобили, а теперь он составляет 2,5%, что точно соответствует нашему уровню. Если все так сделают, то мы будем играть по тем же правилам», – заверил он.

«Я принимаю к сведению то, что было сделано. Но ЕС был очень несправедлив к нам, у нас дефицит торгового баланса в 350 миллиардов долларов, они не покупают наши автомобили, нашу сельскохозяйственную продукцию, они почти ничего не покупают, мы должны это исправить», – добавил Трамп.

По данным Министерства торговли, дефицит торговли США с ЕС в 2024 году составил 235 млрд долларов.

Напротив, по данным Европейской комиссии, в 2023 году (последнем году, по которому имеются консолидированные данные) у США и ЕС будет положительное сальдо торговли услугами в размере 109 млрд долларов США.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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