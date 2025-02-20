Трамп: торговое соглашение с Пекином возможно

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Пекином «возможно».

В 2020 году Соединенные Штаты «заключили отличную торговую сделку с Китаем» напомнил Трамп, и новый договор «возможен», заметил президент, выступая перед журналистами в своем самолете. «Между Вашингтоном и Пекином существует некоторая конкуренция, но отношения, которые у меня сложились с председателем Си, я бы сказал, что они прекрасные», – добавил глава Белого дома.

С начала своего второго срока в конце января американский президент сделал таможенные пошлины главным инструментом своей политики по сокращению большого торгового дефицита Америки. В начале февраля была введена дополнительная таможенная пошлина в размере 10% на всю импортируемую из Китая продукцию. Пекин ответил 15%-ными пошлинами на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) и 10%-ными пошлинами на нефть и другие товары (сельскохозяйственную технику, транспортные средства и т. д.), однако эти меры гораздо менее значительны в пропорциональном отношении.

Китай – страна с самым большим положительным сальдо в торговле товарами с США (295,4 млрд долларов в 2024 году, по данным Бюро экономического анализа, входящего в состав Министерства торговли США). По данным китайской таможни, в 2024 году на долю США пришлось почти 15% экспорта страны.

В среду Дональд Трамп также объявил, что он «рассматривает» возможность введения 25-процентных пошлин на древесину и лесную продукцию «примерно со 2 апреля». По данным Международной торговой комиссии (МТК), Канада является ведущим поставщиком лесной продукции, на ее долю приходится почти половина импорта США. Страна, как и Мексика, также подвергается таможенным пошлинам в размере 25% на все свои продукты, даже несмотря на то, что Дональд Трамп предоставил отсрочку до 1 марта обеим странам.

Напомним, что накануне Трамп также сообщил, что планирует ввести 25-процентные пошлины на автомобильный, полупроводниковый и фармацевтический секторы. Ожидается, что Вашингтон также введет новые 25%-ные пошлины на импорт стали и алюминия из всех своих торговых партнеров. Дональд Трамп также пообещал «взаимные таможенные пошлины» всем своим торговым партнерам, не указав при этом сроков их введения.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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