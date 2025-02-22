Пиво из недружественных стран будет исчезать из магазинов в России – эксперт

Импорт пива из недружественных стран в Россию будет постепенно сокращаться, в том числе ввиду повышения таможенных пошлин, но его заместит преимущественно российская продукция, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

«В 2024 году на российском рынке пива более 95% общего объема продаж составила продукция, произведенная в России. С 1 января 2025 года пошлина на импорт пива из недружественных стран увеличилась в десять раз, что приведет к дальнейшему снижению импорта и замещению этой продукции преимущественно российскими производителями», – сказал Тренин.

Он напомнил, что крупнейшим иностранным поставщиком пива в Россию на протяжении многих лет остается Германия, которая, несмотря на снижение поставок, сохраняет свою популярность с долей около 30% от всего объема импорта.

Тренин отметил, что устойчивое снижение импорта пива из Германии, которое отмечается не только в декабре, но и на протяжении второго полугодия 2024 года, вероятно, связано с увеличением таможенной пошлины в 2,5 раза (с 0,04 до 0,1 евро за литр) в апреле 2024 года и ослаблением курса рубля, начавшимся в августе того же года. «Эти факторы привели к удорожанию импортного пива, что, наряду с ростом внутреннего производства, могло сместить спрос в сторону более доступных брендов», – заявил эксперт.

В то же время наблюдается рост поставок китайского пива, добавил Тренин.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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