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Вторник, 25 февраля 2025, 09:36 мск

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Стоимость российского СПГ для Европы за 3 года выросла в 4 раза

Цена импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) для Евросоюза подскочила почти в четыре раза за последние три года за счет роста стоимости и объема поставок СПГ из России, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

Как сообщили в европейской статистической службе, по итогам четвертого квартала (октябрь – декабрь) 2024 года объем импорта сжиженного природного газа из России оказался на 18% дороже относительно первого квартала (январь – март) 2021 года. В связи с ростом цен стоимость закупок российского СПГ выросла за этот период на 274%.

Кроме того, в Евростате сообщили, что доля России в импорте СПГ в ЕС в октябре – декабре 2024 года выросла до 22%. Наибольшую долю в поставках сжиженного газа в ЕС по-прежнему занимают США (36%).

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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