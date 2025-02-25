НОВАТЭК может перенести перевалку сжиженного природного газа из Бельгии под Мурманск

Компания НОВАТЭК из-за запрета на реэкспорт СПГ в портах Евросоюза может перенести перевалку сжиженного природного газа «Ямал СПГ» из бельгийского Зебрюгге в район острова Кильдин, который находится недалеко от Мурманска. Об этом со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ».

Отмечается, что в минувшему году «Ямал СПГ» экспортировал около 20,6 млн тонн СПГ, в Зебрюгге было перевалено 2,5 млн тонн. При этом в конце марта текущего года должны вступить в силу ограничения ЕС на перегрузку в европейских портах российского сжиженного природного газа для продажи в третьих странах.

Таким образом, планы НОВАТЭК о переносе перевалки, как предполагается, будут осуществлены только в отношении СПГ, поставляемого в Азию, что снимет вопросы относительно возможности доставки газа на азиатский рынок (на него в прошлом году пришлось 6,2 млн тонн с проекта «Ямал СПГ») и разгрузит флот танкеров Arc7 предприятия.

По информации издания, с учетом сезонности после перенесения точки перевалки на Кильдин ежегодный объем перевалки может составить 2,5-2,8 млн тонн СПГ.

Как напоминают «Вести», в конце августа прошлого года НОВАТЭК изменил сроки строительства третьей линии «Арктик СПГ-2». Первоначально запланированный на 2026 год запуск теперь ожидается в 2028 году. Причиной сдвига сроков стали трудности с доступом к оборудованию и нехватка танкеров ледового класса Arc7 из-за антироссийских санкций, необходимых для транспортировки газа в период холодов.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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