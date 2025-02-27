США всё-таки введут дополнительные пошлины для Китая, Мексики и Канады

Президент США Дональд Трамп подтвердит неизменность своих планов по введению дополнительных пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. По его словам, решение ступит в силу 4 марта.

«Предлагаемые тарифы, которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано. Китай также будет платить дополнительный 10-процентный тариф с этого дня. Дата по введению зеркального тарифа со 2 апреля останется в полной силе и действии», – уточнил американский лидер (цитата по РИА «Новости») в своей соцсети.

Мотивируя это решение, Трамп подчеркнул, что «наркотики по-прежнему поступают в нашу страну из Мексики и Канады в очень большом и недопустимом количестве». «Большая доля этих наркотиков (...) производится и поставляется Китаем», – заявил Трамп (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, президент США в начале февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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