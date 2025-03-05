С начала года общероссийский вылов составил 915,2 тыс. тонн рыбы

С начала года общероссийский вылов составил 915,2 тыс. тонн водных биоресурсов. Такие данные опубликовала пресс-служба Росрыболовства со ссылкой на информацию отраслевой системы мониторинга (ЦСМС).

Так, по данным ЦСМС, в Дальневосточном бассейне было добыто 775,2 тыс. тонн (минтай, сельдь), в Северном – 53,4 тыс. тонн (треска, пикша), в Западном – 17,7 тыс. тонн (шпрота, сельдь балтийская), в Азово-Черноморском – 9,8 тыс. тонн (хамса), в Волжско-Каспийском – 14,3 тыс. тонн (килька).

Также отмечается, что в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 43,5 тыс. тонн (+ 18,9 тыс. тонн или 76,7% к уровню соответствующего периода 2024 года).

Добавим, что в августе минувшего года председатель правительства Михаил Мишустин объявил, что более 700 млн рублей будет выделено на изучение биоресурсов России и усовершенствование инфраструктуры для этого процесса. Средства, по словам премьера, позволят организовать экспедиции по оценке запасов рыбы на Байкале, а также в водоемах семи регионов – Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Тюменской областях, в Ненецком автономном округе, а также в Карелии и Коми, сообщают «Вести».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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