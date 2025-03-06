Криптовалютные кошельки россиян на 2,5 млрд рублей были заблокированы

Российская криптовалютная биржа Garantex заявила о блокировке средств клиентов на сумму 2,5 млрд рублей. Об этом компания сообщила в своем официальном Telegram-канале.

«Tether [эмитент стейблкоина USDT] вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей», – говорится в сообщении Garantex.

Криптобиржа временно приостановила оказание всех услуг, включая выводы криптовалют.

Вероятно, блокировка связана с антироссийскими санкциями. 24 февраля ЕС включил биржу Garantex в новый пакет ограничений, введенных против России. Брюссель считает, что криптобиржа связана с российскими банками, уже находящимися под санкциями ЕС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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