Эксперт: разработка редкоземельных месторождений позволит создать новый промышленный район в Арктике

Разработка Томторского месторождения редкоземельных металлов и Попигайского месторождения импактных алмазов в Якутии позволит создать в Арктике новый промышленный район, передает издание «Наука в Сибири» слова академика РАН, ученого-геолога Николая Похиленко.

«При наличии стратегии развития сырьевой базы как первоосновы технологического суверенитета России и политической воли (на всех уровнях) реализовать эту стратегию, в Арктике можно было бы сформировать новый промышленный район, схожий с Норильским», – считает он.

Геологи отметил, что доставка сырья может осуществляться в порт Хатанга с перевалкой в Дудинке и дальнейшим выпуском продукции в Красноярском крае.

Похиленко добавил, что в Институте химии и химических технологий ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» разработаны методы получения чистых материалов, которые можно масштабировать до промышленного уровня. Энергоснабжение, по его словам, могли бы обеспечить поставленные в Хатанге два наземных блока АЭС мощностью по 55 мегаватт каждый, сообщают «Вести».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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