Мировая торговля кофе встала на паузу из-за резкого роста цен

Мировые торговцы и обжарщики кофе сообщают, что сократили закупки кофейных бобов до минимума в связи с резким скачком цен. Об этом информирует агентство Reuters.

Участники ежегодного съезда Национальной ассоциации производителей кофе в Хьюстоне заявили, что были шокированы 70-процентным взлетом цен на фьючерсы на сорт кофе арабика на бирже ICE, которая является ориентиром для сделок с кофе по всему миру.

Гендиректор эквадорского производителя растворимого кофе ELCAFE Ренан Чуэйри сообщил, что в этом году впервые компания не продала весь ожидаемый годовой объем производства к марту. «Обычно мы бы уже распродали всё, но пока мы реализовали менее 30% продукции. Большой рост цен снижает покупательскую способность клиентов, у нет денег, чтобы купить то, что им нужно», – сказал предприниматель.

Рост цен на кофе обусловлен снижением производства в важных регионах выращивания кофе, особенно в Бразилии, являющейся ведущим производителем, что привело к снижению доступности зерен.

«Никто не покупает с расчетом на будущие поставки, все еле сводят концы с концами», – отметил один из брокеров по продаже кофе, попросивший не называть его имени.

Недавний опрос Reuters показал, что цены на кофе сорта арабика могут упасть на 30% к концу года, поскольку высокие цены сдерживают спрос, а в Бразилии ожидается хороший урожай в Бразилии в следующем году. Но пока держатся высокие цены, большая часть кофейной индустрии может серьезно пострадать. Гендиректор крупной компании по обжарке кофе в США, крупнейшем в мире рынке потребления кофе, заявил, что некоторые из его клиентов не уверены, что смогут продолжать вести бизнес. «Они не знают, смогут ли продать свой продукт по новым ценам», – сказал он.

Меж тем, как заявил сырьевой трейдер Луис Дрейфус, площади посадок кофейных бобов расширяются в ответ на высокие цены. Это произошло в Индии, Уганде, Эфиопии и Бразилии. По мнению эксперта, если Бразилии удастся собрать большой урожай, то это в сочетании с новыми посевными площадями может привести к обвалу цен.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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