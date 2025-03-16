В феврале россияне оформили в банках всего 1 миллион кредитных карт

Россияне в феврале оформили в банках лишь 1 миллион кредитных карт – это минимум с начала 2021 года, однако объем выдач вырос впервые после семи месяцев снижения, рассказали РИА Новости в «Скоринг бюро».

Последний раз меньше кредиток банки выдавали в январе 2021 года, когда было оформлено лишь 893,9 тысячи карт.

В то же время средний лимит кредитки увеличился за февраль сразу на 5,4 тысячи рублей, или на 5%, и составил 109,9 тысячи рублей, во многом ликвидировав снижение последних нескольких месяцев.

В результате кредитных карт в феврале было оформлено на 110,7 миллиарда рублей – это на 0,9% больше, чем в январе. В результате объем выдач вырос впервые после семи месяцев снижения.

«Количество выдаваемых кредитных карт вряд ли изменится принципиальным образом в ближайшие месяцы. Кредиторы уже довольно давно стали более тщательно отбирать клиентов для получения кредитной карты, предоставляя ее потребителям с более высоким уровнем дохода, а для тех, кто, по их мнению, не будет пользоваться, скорее, откажут или предоставят минимальный лимит», – прокомментировал гендиректор компании Олег Лагуткин.

Он добавил, что, скорее всего, «потолок» для данного сегмента на ближайшие месяцы составит 1,5 миллиона в месяц, так как предпосылок к более значимому росту сегмента не отмечается.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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